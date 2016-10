"Tausend Kunden könnten betroffen sein"

LuxairTours hat am Freitag, nach der Ankündigung eines Streikes der griechischen Fluglotsen am Sonntag, einen Aktionsplan für seine Kunden auf die Beine gestellt. "Rund 1.000 unserer Gäste könnten betroffen sein", so eine Mitteilung der luxemburgischen Reisegesellschaft. So sollten am Sonntag ingesamt sechs Flüge von und nach Griechenland starten.

520 Passagiere wollten Richtung Griechenland fliegen. 482 Passagiere hingegen wollten an diesem Tag zurück nach Luxemburg. Die Flüge werden, sollte der Streik tatsächlich stattfinden, auf Dienstag verlegt. Für die Gäste, die dann in Griechenland festsitzen, werden die Übernachtungskosten für zwei Nächte von der Gesellschaft übernommen und sie bekommen einen Gutschein für eine Reise.

Auch die beiden versäumten Übernachtungen in Griechenland für die Hinreisenden werden übernommen. Ihnen wird ebenfalls ein Reisegutschein angeboten. Alternativ können die Gäste auf ein späteres Datum umbuchen oder die Reise gar kostenfrei stornieren. Bei letzterer Option gibt es allerdings keinen Gutschein.

Die Fluglotsen in Griechenland streiken gegen eine geplante Luftverkehrsreform. Neben Sonntag soll auch an drei Tagen in der kommenden Woche gestreikt werden. Die Reform war von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds als Bedingung für die Hilfspakete gefordert worden. Die Lotsen befürchten allerdings verschlechterte Arbeitsbedingungen.