21st Century Fox will Sky kaufen

Fox sei mit einem Angebot an die Briten herangetreten, teilte Sky am Freitag mit. Die Gespräche dauerten an. Weitere Ankündigungen würden zu gegebener Zeit gemacht. Der US-Konzern müsse sich zum 6. Januar entscheiden, ob er ein bindendes Angebot vorlegen oder von einer Übernahme Abstand nehmen wolle. Fox hält bereits 39 Prozent an Sky.

Bei Sky-Anlegern kam die Nachricht gut an. Die Aktien schossen in London 30 Prozent in die Höhe auf 10,23 Pfund. Fox bietet 10,75 Pfund in bar.