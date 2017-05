Als Luxemburg dem ESC zum "Outing" verhalf

Der European Song Contest hat schon mal bessere Tage erlebt. Und trotzdem, in bestimmten Kreisen genießt der gern Eurovision abgekürzte Musikwettbewerb Kultstatus. Das ist zum Beispiel bei Schwulen und Lesben der Fall. Und genau hier hat auch Luxemburg eine große Rolle gespielt, die Tradition quasi begründet. So wurde die Spur gelegt, um dem etwas miefigen Schlager-Wettbewerb einen Rest an Flair und Glamour zu verleihen.

Als "Outing" des Wettbewerbs gilt vielen heute bereits das Jahr 1961. In einer Zeit, wo Homosexualität in vielen Ländern noch strafbar war, sang der für Luxemburg startende Franzose Jean-Claude Pascal "Nous les amoureux" und darin die Zeile " Nous, les amoureux – on voudrait nous séparer".

Jahre nach seinem Sieg outete er sich und gab an, dass es ihm um homosexuelle Leidenschaften gegangen war.

Nous les amoureux – on voudrait nous séparer

On voudrait nous empêcher d'être heureux

Nous, les amoureux – il paraît que c'est l'enfer

Qui nous guette ou bien le fer et le feu

C'est vrai, les imbéciles et les méchants

Nous font du mal, nous jouent des tours

Pourtant rien n'est plus évident que l'amour

Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux

Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux

Mais l'heure va sonner les nuits moins difficiles

Et je pourrai t'aimer sans qu'on en parle en ville

C'est promis, c'est écrit

Nous les amoureux – le soleil brille pour nous

Et l'on dort sur les genoux du Bon Dieu

Nous, les amoureux – Il nous a donné le droit

Au bonheur et à la joie d'être deux

Alors, les sans-amour, les mal-aimés

Il faudra bien nous acquitter

Vous qui n'avez jamais été condamnés

Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous

Car le ciel est avec nous, les amoureux

Am Samstag ist es wieder soweit. Insgesamt 26 Länder treten dann in dem weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb gegeneinander an. Gastgeber Ukraine und die fünf großen ESC-Geldgeber waren im Vorfeld gesetzt. In den nun beendeten zwei Halbfinals qualifizierten sich jeweils zehn weitere Länder.

Darunter ist das in den Wettbüros hoch gehandelte Bulgarien ebenso wie Weißrussland, Kroatien, Ungarn, Israel, Rumänien, Norwegen sowie Nachbarländer Österreich, Niederlande und Dänemark. Nach einer inzwischen mehrjährigen Pleitenserie ist dagegen das mit sieben Siegen erfolgreichste ESC-Teilnehmerland Irland erneut ausgeschieden.

Geht es nach den in den vergangenen Jahren so treffsicheren Wettbüros dürfte Italien am Samstag das Finale gewinnen. Francesco Gabbani liegt schon seit Tagen stabil vorne.