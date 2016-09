Bäcker backt Cannabis-Kuchen

Ein mit Cannabis-Öl gebackener Schokoladenkuchen hat in Mecklenburg-Vorpommern eine Freundesrunde komplett außer Gefecht gesetzt. Die Rettungskräfte mussten am Samstag in Ribnitz-Damgarten zu mehreren Einsätzen ausrücken und sechs Menschen wegen massiver Übelkeit und Erbrechen behandeln, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hatten alle von einem Kuchen gegessen, den ein 42-jähriger Bekannter gebacken hatte. Dieser hatte nach eigenen Angaben neben den üblichen Zutaten auch ein paar Tropfen Cannabis-Öl in die Backmischung gerührt. Auch er hatte von dem Kuchen gegessen und musste sich noch während der Befragung durch die Polizei übergeben.

Eine 23- und eine 46-jährige Frau, die während eines Spazierganges gesundheitliche Probleme bekamen, wurden in eine Klinik gebracht. Auch ein 51 und 56 Jahre altes Paar musste vom Notarzt behandelt werden; auch sie wurden in eine Klinik gebracht. Insgesamt zeigten sechs Menschen die selben Symptome. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 42-jährigen Kuchenbäcker nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Reste des Kuchens wurde als Beweismittel beschlagnahmt.