Zwei Polizisten im Einsatz verletzt

Zwei Fahrzeuge kollidiern am Samstag beim Kreisverkehr Raemerich. Die beiden Autofahrer wollen den Sachverhalt an einer naheliegenden Tankstelle klären. Allerdings schaltete sich die Polizei auch in die Affäre ein. Dabei stellte sich heraus, dass beide Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss standen.

Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Gegen den einen Fahrer lag ein Fahrverbot vor, das andere Fahrzeug hatte keine gültige Versicherung. Auf der Polizeidienststelle wurde einer der beiden Männer immer aggressiver. Es kam zu einem Gerangel.

Gleich mehrere Polizisten versuchten den Mann in eine Zelle zu stecken. Der Raufbold spückte den Beamten mehrmals ins Gesicht. Zwei Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Auf den Autofahrer wartet jetzt eine Reihe von Anzeigen.