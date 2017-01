Der nächste Schritt

Dubai richtet die Expo 2020 aus. Damit findet erstmals eine Weltaustellung in einem arabisches Land statt. Das Emirat will sich 2020 als moderne internationale Metropole mit zukunftsweisender Entwicklung und Vision präsentieren.

Rund 200 Länder und internationale Organisationen werden zwischen dem 20. Oktober 2020 und dem 10. April 2021 vor Ort sein. Wie auf der Weltausstellung in Schanghai 2010 wird Luxemburg mit einem eigenen Pavillon in Dubai vertreten sein.

Unter dem Motto "Resourceful Luxembourg" will man die Themen Mobilität, Nachhaltigkeit und Opportunität ansprechen. Auf rund 3.500 Quadratmeter will sich das Großherzogtum zeigen. Im Januar 2017 soll das Projekt ausgeschrieben werden. Die fünf besten Einsendungen werden ins Finale gehen. Das Ergebnis soll dann in der Osterzeit 2017 bekannt gegeben werden.

Jetzt wurde die Hompage ( ► Link ) für Expo 2020 freigeschaltet. Auf der Seite informiert Luxemburg natürlich über seinen Pavillon und das Land. Auf der Webseite will man in Zukunft auch über den Bau des 25 Millionen-Euro-Projekts informieren.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind der wichtigste Handelspartner Luxemburgs in der Region. Das Volumen der ausgetauschten Waren betrug 2015 fast 580 Millionen Euro.