Auf den Polizeiwagen geprallt

In der Nacht auf Montag hielten Beamte mit ihrem Fahrzeug an einer Ampel auf dem Boulevard Prince Henri in Luxemburg-Stadt. Hinter dem Fahrzeug der Beamten näherte sich ein Kleinwagen, dieser kam nicht zum Stehen und fuhr dem Polizeiwagen hinten auf.

Die Beamten zogen sich bei dem Vorfall Verletzungen zu und wurden mit dem Krankenwagen, zur Untersuchung, in das Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Kleinwagens stand unter starkem Alkoholeinfluss. Bei der Blutentnahme im Krankenhaus benahm sich der schuldige Fahrer derart daneben, dass er in der Ausnüchterungszelle untergebracht wurde. Zudem wurde sein Führerschein eingezogen.