Betrunken gegen eine Laterne

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fahrer von Wilwerdingen in Richtung Binsfeld fuhr. Angeblich kam es in der oben erwähnten Straße zu einem Sekundenschlaf woraufhin das Fahrzeug in einer Kurve gerade aus gesteuert wurde.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch.

Der Führerschein wurde eingezogen da der zulässige Höchstwert überschritten wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden, eine Umzäunung wurde beschädigt und die Straßenbeleuchtung blieb heil.