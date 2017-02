LSAP Steinfort kritisiert Bürgermeister

Die Affäre um das Flüchtlingscontainerdorf in Steinfort zieht weitere Kreise. Nach einem Schlagabtausch zwischen dem Steinforter Bürgermeister Jean-Marie Wirth und der Regierung meldet sich nun auch die LSAP-Fraktion aus der Gemeinde zu Wort.

"Es war zwischen den drei Parteien im Gemeinderat (LSAP, CSV, DP) ausgemacht worden, dass keine Polemik um das Thema entstehen soll", so die LSAP in einer Mitteilung. Der Bürgermeister habe sich nicht an die Abmachung gehalten und "hinter unserem Rücken", so die LSAP, mit der Bürgerinitiative gesprochen.

Die LSAP fühlt sich in den Gesprächen vernachlässigt, da ihrer Meinung nach "Informationen bewusst nicht weitergeleitet wurden". Sie fordert den Bürgermeister auf, vor seiner eigenen Tür zu kehren und seinen Gemeinderat über alle Entwicklungen zu informieren, bevor er die Regierung wegen ihrer Kommunikationspolitik kritisiert.

Das Thema kochte hoch, als am vergangenen Freitag bekannt wurde, dass die Regierung den Bau eines Flüchtlingscontainers in Steinfort im Regierungsrat annullieren ließ. Der Steinforter Bürgermeister hatte der Regierung vorgeworfen, nicht auf einen Vorschlag der Gemeinde eingegangen zu sein, 100 Flüchtlinge aufzunehmen. Infrastrukturminister François Bausch, dessen Ministerium sich mit dem Dossier befasst, erklärte daraufhin, dass dies eine Lüge sei. Die Regierung habe sogar schon Gutachter nach Steinfort geschickt, um eben diese Idee in Betracht zu ziehen.

Der Bürgermeister erwiderte auf Facebook wiederum, dass dies nicht stimme. Er habe nie eine definitive Antwort der Regierung auf den Vorschlag erhalten.

Wer recht hat, wissen nur die Beteiligten. Die Umsetzung des Projektes verzögerte sich jedenfalls mehrmals aus den verschiedensten Gründen. Eine Bürgerinitiative hatte sich gegen die Umsetzung des ursprünglichen Projektes gestemmt und vorgebracht, dass sich das ausgewählte Areal nicht für den Bau eigne. Das Verwaltungsgericht gab der Bürgerinitiative in zwei Instanzen recht. Eines des vorgebrachten und schwerwiegendsten Argumente war der Fund von giftigen Altlasten.