11.710 mehr Beschäftigte in Luxemburg

Der luxemburgische Arbeitsmarkt ist in Bewegung. Bei der Anzahl der Beschäftigten konnte für dieses Jahr ein Plus von 3 Prozent vermerkt werden. Insgesamt 11.710 mehr Menschen haben in Luxemburg einen Arbeitsplatz gefunden. Im Januar 2016 wurden in Luxemburg 390.630 Beschäftigte gezählt. Im Januar dieses Jahres lag die Zahl bei 402.340. Das teilte das "Ministère de la sécurité sociale", das Arbeitsministerium und die "Inspection générale de la sécurité sociale" (IGSS) am Dienstag mit.

Während 140.950 Menschen eingestellt wurden, endete bei 129.240 Menschen das Beschäftigungsverhältnis. Bei 6.000 Beschäftigten war dies der Fall, weil sie in Rente gingen (4,6 Prozent). Sieht man von Zeitarbeitsverhältnissen ab, die ein Fünftel der Arbeitsmarktfluktuation ausmachen, sind es dann 114.130 Einstellungen und 101.590 Beendigungen des Arbeitsverhältnisses.

Die Zahl der neuen Arbeitsverträge (abgesehen von den Interim-Verträgen) macht 29 Prozent des bestehenden Arbeitsmarktes aus. Ihre Zahl schwankt je nach Monat zwischen 6.330 und 14.520. Ähnlich sieht die Situation bei der Zahl der Beendigungen des Arbeitsverhältnisses aus (26 Prozent).

Dass die Zahl der Neubeschäftigten stärker wachse als die Zahl der Menschen, die ihr Arbeitsverhältnis beenden, zeige die positive Dynamik des luxemburgischen Arbeitsmarktes der letzten Jahre, so die Regierung in ihrer Publikation.