Trump will US-Atomarsenal ausbauen

ZU SEINEM TWEET VOM DEZEMBER, DASS DIE USA IM MILITÄR IHRE ATOMAREN FÄHIGKEITEN AUSBAUEN SOLLTEN: "Wir sind bei der Leistungsfähigkeit der Atomwaffen zurückgefallen. ... Es wäre wunderbar, es wäre ein Traum, wenn kein Staat Atomwaffen hätte, aber solange Staaten Atomwaffen haben, werden wir im Feld ganz vorne liegen."



ZUM RÜSTUNGSKONTROLLABKOMMEN "NEW START" MIT RUSSLAND: "Es ist ein einseitiges Geschäft wie alle anderen, die wir abgeschlossen haben. ... Es gab ihnen Dinge, die wir nie hätten zulassen dürfen. ... Es war ein weiteres schlechtes Geschäft unseres Landes - START ebenso wie das Iran-Geschäft, welches eines der schlechtesten Geschäfte ist, die gemacht wurden. Unser Land machte nur schlechte Geschäfte, wir machen keine guten. Wir werden damit beginnen, gute Geschäfte abzuschließen."



ÜBER CHINAS MILITÄRAKTIVITÄT IM SÜDCHINESISCHEN MEER: "Ich weiß genau, was zwischen China und Nordkorea und anderen vorgeht. Ich möchte aber nicht mit Zeitungen über militärische Strategie sprechen. ... Das passierte nicht unter der Trump-Regierung, das passierte unter der Obama-Regierung. Viele Dinge passierten, die man nicht hätte zulassen dürfen. Eines davon ist der Aufbau eines massiven, wissen Sie, massiven militärischen Komplexes mitten im Südchinesischen Meer. Und vergessen Sie nicht, ich bin hier erst seit vier Wochen. Das ist etwas, was vor drei Jahren passierte und begann, und man wäre vor drei Jahren in einer viel besseren Verhandlungsposition gewesen. Ich bin damit nicht glücklich."



ÜBER ANGEBLICHE WÄHRUNGSMANIPULATIONEN DURCH CHINA: "Ich glaube, sie sind große Meister in der Währungsmanipulation. Ich habe mich daher nicht zurückgehalten. Wir werden sehen, was passiert."



ZUM CHINESISCHEN IMPORTSTOPP FÜR KOHLE AUS NORDKOREA: "Wir begrüßen das. Wissen Sie, ich habe ein sehr, sehr gutes, ich hatte sehr gute Telefonate mit dem Präsidenten, mit Präsident Xi, und ich hatte sehr, sehr gute Gespräche mit ihm, und das Telefonat ist ein Beginn. Und wir haben ein sehr großes Problem und ein sehr gefährliches Problem für die Welt mit Nordkorea. ... Ich glaube, China hat eine enorme Kontrolle über Nordkorea. Ob sie das so sagen oder nicht, ist ihre Sache, aber sie haben eine enorme Kontrolle über Nordkorea. Ich glaube, sie könnten das Problem sehr leicht lösen, wenn sie wollen."



ÜBER NORDKOREAS RAKETENPROGRAMM: "Es ist sehr gefährlich, und da hätte schon vor Jahren etwas unternommen werden müssen. Es ist sehr gefährlich und sehr inakzeptabel ... und sehr unfair gegenüber Japan."



ZUR FRAGE, OB EIN TREFFEN MIT DEM NORDKOREANISCHEN MACHTHABER KIM JONG UN EINE MÖGLICHKEIT WÄRE: "Also, ... Ich würde niemals Nein sagen. Es könnte aber schon sehr spät sein. Es ist schon sehr spät in dieser Angelegenheit. ... Wir sind sehr verärgert darüber, was er getan hat, und offen gesagt, darum hätte man sich schon während der Obama-Regierung kümmern müssen."



ÜBER DIE VON DEN REPUBLIKANERN IM KONGRESS VORANGETRIEBENE GRENZABGABE: "Das könnte zu viel mehr Jobs in den Vereinigten Staaten führen. Ich unterstütze natürlich eine Art von Grenzabgabe, weil jeder das macht. Wir sind das einzige Land, wir sind eines der sehr wenigen Länder, möglicherweise das einzige Land, das keine Grenzabgabe hat. Und das ist keine Steuer für die Verbraucher, weil es eine Steuer für Unternehmen werden soll und es soll eine Steuer für andere Länder werden und zwar viel mehr als eine Steuer für Verbraucher. Das ist eine Steuer für andere Länder. Und was passieren wird, ist folgendes, vergessen Sie nicht, es gibt keine Steuer, wenn wir unser Produkt in den Vereinigten Staaten herstellen. Ich betrachte es daher nicht als Steuer. Das ist dann eine Steuer, wenn Unternehmen ihre Produkte außerhalb der Vereinigten Staaten kaufen. ... Wenn sie ihre Produkte in den Vereinigten Staaten herstellen, dann gibt es keine Steuer. Was wird also passieren: Unternehmen werden zurückkommen, sie werden ihre Fabriken hier bauen, eine Menge Jobs hier schaffen und es wird keine Steuer geben."



ÜBER DAS ZIEL BEI DER UNTERNEHMENSSTEUER: "Wir werden eine Reduzierung bei der Unternehmenssteuer haben, ... irgendwo zwischen 15 bis 20 Prozent (als Ziel für die Unternehmenssteuerrate). Wir werden andere Dinge machen, die sehr gut sind. Wir werden einen umfangreichen Abbau der Vorschriften durchsetzen, denn eine Vorschrift wird immer auf einer anderen draufgesetzt und man hat dann viele Vorschriften für dasselbe in verschiedenen Branchen und das ist dann nicht mehr kontrollierbar. Die Vorschriften in diesem Land sind außer Kontrolle geraten. Und das erschwert es, sogar in den Vereinigten Staaten eine Firma zu eröffnen. Wir werden viele der unnötigen Vorschriften abschaffen."



ÜBER STEUERREFORM UND OBAMACARE: "Wir werden Gesetzentwürfe einreichen. Ja, wir werden mit dem Kongress an den Gesetzen arbeiten. ... Wir haben das Mandat, uns zuerst mit der Gesundheitsvorsorge zu befassen. Das müssen wir, und zwar aus Budgetgründen. Die Gesundheitsvorsorge wird daher zuerst kommen. Und das kommt ganz gut voran. Ich würde sagen vor Mitte März. ... Wir haben einen sehr, sehr guten Plan für die Gesundheitsvorsorge, der für viele Leute eine großartige Gesundheitsvorsorge bieten wird. Wir müssen uns daran erinnern, dass Obamacare eine Katastrophe ist. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wir haben einen Plan, der ein viel besserer Plan sein wird, der die Menschen weniger Geld kostet, der unser Land weniger Geld kostet, auch weil Obamacare sehr teuer für das Land ist. ... Die Steuerreform kommt dann gleich anschließend."



ÜBER DIE WIRTSCHAFT UND DAS HAUSHALTSDEFIZIT: "Die Wirtschaft, wir haben fast 100 Millionen Menschen, die nicht arbeiten. Wir werden die Wirtschaft wiederbeleben durch Treffen wie ich es heute hatte mit den größten Unternehmen der Welt und den größten Produzenten der Welt, durch eine Steuerreform und durch eine Reform bei den Regulierungen. Das wird etwas dauern, aber yeah, wir werden, ich meine wir hatten massive Defizite unter Obama, unter Präsident Obama, massive Defizite, und bevor es anläuft, wird es noch einige Defizite geben, aber einiges werden wir sehr einfach in den Griff bekommen."



ÜBER MEXIKO UND DAS FREIHANDELSABKOMMEN NAFTA: "Wir haben ein 70-Milliarden-Dollar Handelsdefizit mit Mexiko, das inakzeptabel ist, inakzeptabel. Zu den 70 Milliarden kommt noch dazu, dass viele unserer Jobs und Firmen nach Mexiko abgehauen sind und dass sie ihre Produkte zurück in die USA verkaufen. Das ist einfach nicht akzeptabel. Daher werden wir hoffentlich in der Lage sein, mit Mexiko etwas zu klären. Wir werden sehen. Vielleicht werden wir, vielleicht auch nicht. ... Wir haben das Recht, viele Dinge zu tun, die ich bislang noch nicht getan habe. Wir haben viele Rechte, die die Menschen nicht kennen und die sie nie kannten, bis ich gekommen bin."



ÜBER EINE ZWEI-STAATEN-LÖSUNG IN NAHOST: "Mir gefällt das Konzept einer Zwei-Staaten-Lösung. Darüber wird aber schon so viele Jahre gesprochen und es hat bislang nicht funktioniert. Ich bin aber mit allem zufrieden, was beide Seiten glücklich macht."



ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION: "Ich habe sehr gute Beziehungen zur EU. Ich dachte, dass das Vereinigte Königreich sich mit dem Brexit herausziehen wird, und ich hatte recht. Die EU, ich bin total dafür. Ich glaube, es ist wundervoll, wenn sie glücklich sind. Wenn sie glücklich sind, bin ich dafür."



ÜBER DIE NATO: "Erinnern Sie sich an das erste Mal, als ich über die Nato gesprochen habe. Da sagte ich, sie schulden alle Geld. Als mir zum ersten Mal jemand eine Frage zur Nato stellte, ... sagte ich zwei Dinge: Sie ist obsolet, weil sie sich nicht mit dem Terrorismus befasst. Jetzt hat sie eine Abteilung geschaffen, die sich mit Terrorismus befasst, und zwar nur meinetwegen. Und Nato-Experten, die nichts machen, als dies zu studieren, sagen 'Wisst Ihr, der Trump hat recht'. Und ich weiß nichts über die Nato, ich meine, ich weiß sehr wenig über die Nato. ... Aber man beobachtet, was vor sich geht. Sie zahlen. Sie zahlen im großen Stil. ... Sie schulden eine Menge Geld. Viele Länder schulden eine Menge Geld. Erstens: Zwei Prozent ist eine kleine Zahl und zweitens: Nur fünf Staaten zahlen das."