Zahlreiche Zeremonien im ganzen Land

"Mat all Joer, dat vergeet, gëtt d’Erënnerung un déi grujeleg Zäit vum Zweete Weltkrich méi schwéier an d’Bild vu Misär, vu Leed a vun Trauer gëtt méi dréif." So beginnt das Communique der Regierung zu dem Thema.

Überall haben im ganzen Land am Wochenende Zeremonien mit Kranzniederlegungen im Beisein von Politik und Regierungsmitgliedern stattgefunden.

Wir zeigen die Eindrücke vom Hinzerter Kreuz, Kanounenhiwwel und aus Esch-sur Alzette.