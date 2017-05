Luxus-Juwelier überfallen und ausgeraubt

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Männer mit Äxten, der dritte mit einer Schusswaffe bewaffnet, als sie gegen 13.00 Uhr das in der Rue de la Paix gelegene Juweliergeschäft Buccellati in der Nähe der Place Vendôme betraten. Sie bedrohten demnach das Personal, ohne jemanden zu verletzen, und suchten dann mit ihrer Beute im Auto das Weite.

Erst im vergangenen Oktober war, ebenfalls in der eleganten Rue de la Paix, das Geschäft der Schweizer Luxusuhrenmarke Girard Perregaux ausgeraubt worden. Der Verlust wird auf 500.000 Euro geschätzt. Im März 2016 hatten zwei Männer am helllichten Tag ein Geschäft des Juweliers Chopard an der Place Vendôme betreten und die Angestellten mit einer Pistole und einer Granate bedroht. Sie konnten mit ihrer Beute im geschätzten Wert von sechs Millionen Euro zu Fuß flüchten.

Wegen dieses Überfalls müssen sich drei im April festgenommene Männer wegen bewaffneten Raubs in einer organisierten Gruppe sowie wegen Hehlerei und Geldwäsche verantworten.