Bereldingen: Der Bruder wurde festgenommen

In Bereldingen starben am Sonntagabend zwei Menschen in der Wohung eines Polizisten. Er war der Bruder eines der Opfer. Ihr Tod wirft aber Fragen auf. Das junge Paar kam von einer Wanderung. In der Wohnung des Bruders der Frau klagten beide plötzlich über Unwohlsein. Schnell verloren sie das Bewusstsein. Alle Reanimationsversuche der schnell herbeigeeilten Rettungskräfte waren vergebens. Es wurde über schlechtes Essen, Gift in einem alkoholischen Getränk... spekuliert. Tod durch Vergiftung, Unfall, Verbrechen... die Staastsanwaltschaft schließe im Augenblick keine Möglichkeit aus, wurde dem Tageblatt erklärt.

Die Hinweise scheinen aber jetzt den Bruder der toten Frau zu belasten. Im Zuge der Ermittlungen der zwei Todesfälle wurde der 26-jährige Polizist verhaftet. Er stehe im Verdacht, den Tod seiner 29-jährigen Schwester und deren 31-jährigen Freundes herbeigeführt zu haben. Der Verhaftete wird am Freitag einem Untersuchungsrichter in Luxemburg vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, heißt es weiter. Die Gerichtsbehörden erinnern daran, dass in jedem Fall die Unschuldsvermutung gilt.

Nun wird gespannt auf die Resultate der Autopsie und der toxikologischen Analysen gewartet. Die genaue Todesursache und die Umstände, die zum Ableben des Paares führten, sind nämlich noch unbekannt. Am Mittwoch wurde im Zusammenhang mit der Affäre die direkte Umgebung der Wohnung, wo beide Opfer starben, unter die Lupe genommen. Büsche und Hecken wurden untersucht, das Abwasser aus dem Gulli abgepumpt. Über etwaige neue Erkenntnisse durch die großangelegte Suchaktion und sichergestellte Objekte wolle die Sprecherin sich aber nicht äußern. Die Wohnung in Bereldingen scheint das Unglück aber anzuziehen: Die Mutter des weiblichen Opfers starb auch vor einigen Jahren dort.

Justizsprecherin Diane Klein bestätigte schließlich, dass am Mittwoch Klage gegen Unbekannt eingereicht wurde und beruhigte: Es besteht keine Gefahr für "andere Personen". Rätselhaft bleibt der Fall aber allemal.