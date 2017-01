Schneesturm in Istanbul

Die Nachrichtenagentur DHA meldete, an den beiden Istanbuler Flughäfen seien für Freitag und Samstag etwa 400 Flüge gestrichen worden. Am Abend habe der Flugverkehr am Istanbuler Atatürk-Airport – dem größten Flughafen der Türkei – zur Räumung der Start- und Landebahnen kurzzeitig unterbrochen werden müssen.

Eine Kaltfront hatte am Freitag zu einem Temperatursturz in Istanbul geführt. Am Abend hatte zusätzlich zu stürmischen Winden dichter Schneefall eingesetzt, der den Vorhersagen zufolge am Samstag andauern sollte. Der Straßenverkehr in der hügeligen Stadt kam bei schlechter Sicht zeitweise fast zum Stillstand.

DHA berichtete, wegen der Verkehrsbehinderungen werde die Istanbuler Metro in der Nacht zum Samstag durchfahren. Der Tunnel unter dem Bosporus – der erst kürzlich eingeweiht wurde und bislang abends um 21.00 Uhr geschlossen wird – sollte bis 23.00 Uhr geöffnet bleiben. Der Avrasya-Tunnel verbindet die europäische und die asiatische Seite Istanbuls und ist für Autofahrer eine Alternative zu den drei Bosporusbrücken, die schlechtem Wetter schutzlos ausgesetzt sind.