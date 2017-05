Rehkitz wird aus Bauch gerissen und überlebt

Das Reh wurde vor fast vier Wochen auf einer vierspurigen Straße bei Winterbach angefahren und getötet, wie die Polizei in Aalen am Dienstag mitteilte. Bei dem Zusammenprall mit dem Auto wurden auch zwei Kitze aus dem Mutterleib gerissen.

Ein Kitz überlebte nicht, das andere fand eine Autofahrerin hilflos auf dem Asphalt. Sie brachte das Tier zunächst auf dem Grünstreifen in Sicherheit. Polizeibeamte wickelten es später in eine Decke und übergaben es einer Tierärztin.

Das Rehkitz entwickelte sich demnach prächtig und kam zunehmend zu Kräften. Nach drei Wochen konnte es schließlich in ein Freigehege am Bodensee gebracht werden. Die am Einsatz beteiligten Polizisten gaben dem Tier den Namen Caro nach einer Kollegin, die sich "so liebevoll am Einsatzort um das Tier gekümmert hatte", wie es hieß.