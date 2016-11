Auto erwischt Bus

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Fenningen zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Bus. Der Bus hielt an einer Haltestelle in der rue des Champs. Der Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Bus auf.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer wurde in das nächstliegende Krankenhaus gebracht.