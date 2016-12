Der widerspenstige Pop-Poet

Über den 75-jährigen Rock-Poeten wurde in der letzten Zeit viel diskutiert. Sein Nobelpreis in Literatur für „für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition“ - so die Begründung der Jury - war eine große Überraschung. Der Überreichung blieb er fern. Statt seiner sang Singer-/Songschreiberlegende Patti Smith in Stockholm.

Es ist das dritte Mal, dass Bob Dylan in der Rockhal auftritt. Und auch dabei blieb er seiner Art treu zu provozieren. Bei seinem ersten Konzert im Oktober 2011, zusammen mit Mark Knopfler legte er eine enttäuschende Performance hin. Bis zur Hälfte des Konzerts hatte sich die Halle bis zur Hälfte geleert (siehe Tageblatt vom 24.10.2011). Bei seinem zweiten Auftritt am 16.11.2013 waren keine Fotografen zugelassen.

Bob Dylan ist seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek fand für Dylans Bedeutung die Formulierung: „Er bedeutet für die Popmusik das gleiche wie Einstein für die Physik“. Songs wie "Blowin' in the Wind" oder "The Times They Are a-Changin" gehören zu Kulthits der Musik.