Einer flüchtete, andere schlugen zu

Gerstern gegen 2.50 auf der Strecke Diekirch in Richtung Bettendorf verlor ein Autofahrer in einer Rechtskurve, kurz vor dem Kreisverkehr Bleesbreck, die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet in den Sommerweg, stieß gegen eine kleine Mauer, überschlug sich und kam auf der Ortstafel "Bleesbreck" zum Stillstand. Als Grund für den Unfall gab der Fahrer an, er habe einem Wildtier ausweichen müssen. Er konnte sich aus eigener Kraft aus dem schrottreifen Wagen befreien. Die Ambulanz Diekirch brachte den Verlezten zur weiteren Behandlung aber ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest verlief positiv. Daraufhin wurde Strafananzeige (ohne Führerscheinentzug) erstellt.

Um 4.10 UHr dann zwischen Kockelscheuer und Crauthem verlor eine Autofahrerin auf glatter Fahrbahn ebenfalls die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser landete im Straßengraben. Die Fahrerin wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus transportiert.

Vorgestern Nachmittag kam es in Höhe der Place Millchen, in Differdingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer beschädigte hierbei zwei stationierte Wagen, flüchtete aber vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Wagen wurde kurze Zeit später aber ermittelt. Der Alkoholtest beim Fahrer war positiv. Die Folge: Strafanzeige und Führerscheinentzug.

Am Sonntag, um 16.30 Uhr, in Luxemburg-Stadt: Unterhalb der Place Guillaume kam es auf einem Parkplatz zu einem leichten Unfall zwischen zwei Autos. Anstatt jedoch auf ruhige und besonnene Art eine gütliche Einigung auszufüllen, erhitzten sich die Gemüter und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden betroffenen Autofahrern. Eine Polizeistreife griff ein und brachte die Streithähne zur Vernunft. Beide Männer willigten dann schließlich ein und füllten, zusammen mit den Beamten, die gütliche Einigung aus.