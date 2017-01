Trumps irre erste Tage

Trump erwägt die Wiedereinführung umstrittener Foltermethoden bei Verhören. Im Kampf gegen Islamisten müsse "Feuer mit Feuer bekämpft" werden, sagte Trump am Mittwoch in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC News. Er sei davon überzeugt, dass Folter wirke.

President Trump on waterboarding: “I feel it works,” but will rely on team’s guidance and do everything “legally." https://t.co/89o6NhpsWh pic.twitter.com/vWoL5W2ycc — ABC News (@ABC) 26. Januar 2017

Angesichts der Gräueltaten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) könnten keine Samthandschuhe angezogen werden, sagte Trump: "Wenn sie die Köpfe unserer Leute und anderer Menschen abhacken, wenn ISIS Dinge tut, von denen niemand seit dem Mittelalter gehört hat, bin ich sehr für Waterboarding." Er wolle dafür sorgen, "dass alles gemacht wird, was rechtlich erlaubt ist", sagte Trump. "Aber glaube ich, dass es funktioniert? Absolut, ich bin überzeugt, dass es funktioniert", sagte der US-Präsident mit Blick auf die Foltermethoden.

Trump begibt sich an die Umsetzung einer seiner größten Wahlkampfankündigungen - per Dekret ordnet er den Bau der Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko an. Die Details des Mammutprojekts sind allerdings noch völlig ungeklärt, darunter die Finanzierung. Zunächst sollen die Milliardenkosten aus der US-Staatskasse vorgeschossen werden, wofür Trump die Zustimmung des Kongresses braucht. Er versichert erneut, dass letztlich Mexiko die Kosten erstatten werde. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto lehnt dies allerdings erneut strikt ab.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017

Ein weiteres Dekret des Präsidenten richtet sich gegen Städte und andere Kommunen, die Einwanderer ohne Papiere vor dem Zugriff der Bundesbehörden schützen. Mehr als 200 solcher "sanctuary cities" ("Zufluchts-Städte") gibt es. Ihnen sollen Gelder aus der Bundeskasse gestrichen werden. Die Bürgermeister mehrerer Großstädte - darunter New York, Los Angeles, Chicago und Boston - kündigen umgehend ihren Widerstand gegen Trump an.

Trump setzt auf die Förderung der klimaschädlichen fossilen Energien. Er legt deshalb zwei Pipeline-Projekte neu auf, die unter Obama gestoppt worden waren. Es handelt sich zum einen um die Keystone-XL-Leitung. Sie soll Öl aus den Teersandvorkommen in der kanadischen Provinz Alberta zu Raffinerien im US-Bundesstaat Texas befördern. Zum zweiten handelt es sich um die Dakota-Access-Pipeline, die Öl aus dem an Kanada angrenzenden North Dakota zu einem Terminal im Mittelweststaat Illinois transportieren soll.

Pipeline protesters: 'It's going to be war' https://t.co/UMZQzCDCWJ — BBC News (World) (@BBCWorld) 26. Januar 2017

Dieses Projekt hatte erbitterte Proteste von Sioux-Indianern und anderen Umweltaktivisten ausgelöst. Die Ureinwohner wehren sich, weil die Leitung durch heilige Stätten auf dem Land ihrer Vorfahren verlaufen soll. Auch befürchten sie eine Verseuchung ihres Trinkwassers durch Lecks in der Pipeline. Das Ingenieurskorps der US-Armee hatte den Bau der Leitung im Dezember vorläufig gestoppt.

Trump hat mit seiner vehementen Opposition gegen die Freihandelsverträge im Wahlkampf für Furore gesorgt - nun besiegelt er per Dekret den Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP. Der Vertrag zwischen zwölf Staaten war nach jahrelangen Verhandlungen unter Obama abgeschlossen worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Trumps TPP-Ausstieg dürfte allerdings dem von ihm vielfach kritisierten China gefallen. Der Vertrag ist darauf angelegt, die wachsende wirtschaftliche Rolle Chinas im Pazifikraum einzudämmen.

Proud to stand w/ President Trump signing EOs: withdrawing US from TPP, prohibiting int'l abortion funding & freezing hiring except military pic.twitter.com/PaHV2XGoAv — Vice President Pence (@VP) 23. Januar 2017

Trump untersagt Finanzhilfen für internationale Organisationen, die über Abtreibungen beraten oder Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Die Familienplanungsorganisation Planned Parenthood erklärte, die Anordnung werde weltweit Klinikschließungen zur Folge haben - und damit auch zu mehr ungewollten Schwangerschaften und nicht professionell durchgeführten Abtreibungen führen.

In der Kontroverse um die angeblich falsche Medienberichterstattung über die Zahl der Zuschauer bei der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump hat dessen Spitzenberaterin Kellyanne Conway nachgelegt. Conway rechtfertige beim Sender NBC die Äußerungen von Trumps Sprecher Sean Spicer am Sonntag damit, dieser habe "alternative Fakten" präsentiert.

Spicer hatte zuvor bei seiner ersten Presseunterrichtung im Weißen Haus von einer "absichtlich falschen Berichterstattung" der Medien gesprochen. "Das war die größte Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat", sagte er. "Punkt." Die Versuche, die Begeisterung bei Trumps Amtseinführung zu schmälern, seien "beschämend und falsch". Er drohte gar damit, die Medien dafür "zur Rechenschaft zu ziehen".

Trump selbst warf den US-Medien am Samstag vor, über die Zahl der Zuschauer bei seiner Vereidigung gelogen zu haben. Er habe am Freitag am Kapitol, dem Sitz des US-Kongresses, "eine Million, anderthalb Millionen Menschen" gesehen. Die Medien hätten aber einen Bereich gezeigt, "wo praktisch niemand stand", und behauptet, er habe nicht viele Zuschauer angezogen.

Trumps erster Erlass zielt darauf ab, die große Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama zu untergraben. Er weist die Bundesbehörden an, die aus "Obamacare" entstehenden Finanzlasten für die Bundesstaaten, Verbraucher, Versicherer und Gesundheitsbranche zu reduzieren. Über das System sind rund 20 Millionen Bürger versichert. Trump hat versprochen, dass sie auch abgedeckt sein sollen. Das Ersatzmodell haben aber weder er noch die Republikaner im Kongress bislang präsentiert.