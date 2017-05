Regelmäßig trifft sich die europäische Community zu Konferenzen über Sicherheitsfragen im Netz. Zum letzten Treffen in Luxemburg reiste Uwe Hasebrink vom Hans-Bredow- Institut an der Universität Hamburg an. Ein Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Prof. Dr. Uwe Hasebrink über Filterblasen, Algorithmen und die Notwendigkeit von Fact Checking.

Nur weil etwas omnipräsent ist, heißt das nicht, dass man es nicht untersuchen muss. Aber es gibt einen historischen Grund für unseren Ansatz: Als das Institut 1950 gegründet wurde, bahnte sich gerade das Fernsehen an und man vermutete – zu Recht –, dass die Kommunikationslandschaft durcheinandergewirbelt werden würde.Ja. Die Aufgabenverteilung zwischen den damaligen Medien hat sich drastisch verändert, auch das, was Menschen im Alltag beschäftigt, und die Art, wie Familien zusammenleben. Ähnliche Umbrüche erleben wir in den letzten Jahren mit dem Hinzukommen des Internets.Wir haben heute so viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Aus wissenschaftlicher Sicht ist interessant, wie diese genutzt werden – oder auch nicht. Angesichts der derzeitigen Unübersichtlichkeit der Medienumgebung neigen viele Beobachter allerdings zu sehr einfachen Thesen über die Wirkungen der neuen Phänomene. Zum Beispiel dazu, dass nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl ernsthaft behauptet wird, Social Media hätten die Wahl entschieden.Ja – die Geschichte der Medienwirkungsforschung zeigt allerdings deutlich, dass in solchen wichtigen Zusammenhängen nicht ein einzelnes Medium allein entscheidend ist. Nicht Social Media haben entschieden, sondern eher die Art und Weise, wie Menschen mit Social Media und den anderen Medien umgehen, oder auch die Art, wie Journalisten über das, was in den sozialen Medien abläuft, berichten. „Im Netz ging eine wilde Debatte los“, ist häufig zu lesen. Das erweckt den Eindruck, als diskutierten da weite Teile der Bevölkerung. Das stimmt aber so nicht. Es sind vergleichsweise wenige, die sich dort äußern.