Polizei beschimpft und Pizza verschmiert

In Vianden, in der al Gaas, gibt es eine Pizzeria. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fragte ein Mann den Besitzer, ob er eine Pizza umsonst haben könnte. Er könne sich das nicht leisten. Der Pizzeria-Besitzer willigte ein und gab dem Mann obendrauf noch ein Bier in die Hand.

Wie die Polizei mitteilt, fing der Mann daraufhin an, die Gäste des Lokals anzupöbeln. Was wiederum dem Besitzer nicht gefallen konnte, der den Mann daraufhin vor die Tür setzte. Das brachte den Mann zum Ausrasten. Er schrie herum, drohte dem Besitzer Schläge an und beschmierte mit der ihm geschenkten Pizza die Glastür des Restaurants.

Die herbeigerufenen Polizisten wurden ebenfalls wenig weihnachtlich begrüßt und als "Toperten", "Arschlächer" und "schäiss Portugiesen" betitelt. Auch ihnen wurden Schläge angedroht. Die Beamten legten den Mann schlussendlich in legten und brachten ihn in die Ausnüchterungszelle nach Diekirch.