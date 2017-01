Obama richtet Abschiedsbrief an Bevölkerung

Am letzten Tag in seinem Amt hat Barack Obama, wie es für scheidende US-Präsidenten Tradition ist, einen Abschiedsbrief an das amerikanische Volk geschrieben und auf der Internetseite des Weißen Hauses veröffentlicht.

«Während dieser acht Jahre wart ihr meine Quelle aus Gutherzigkeit, Ausdauer und Hoffnung, aus der ich Kraft geschöpft habe», sagte er über die Amerikaner.

«Ich habe Nachbarn und Gemeinschaften gesehen, die während der schlimmsten Wirtschaftskrise, die wir je erlebt haben, aufeinander aufgepasst haben.»

Obama betonte, dass es am Ende wichtig sei, sich auch außerhalb von Wahlen für eine funktionierende Bürgerschaft einzusetzen und füreinander da zu sein.