Eine Person schwer verletzt

Buspassagiere und andere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag Abend der Notrufzentrale, dass es in der route de Luxembourg in Lorentzweiler zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug kam. Ein Fahrer, der von Lorentzweiler in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Bus.

Im Bus befanden sich neben dem Busfahrer noch drei weitere Insassen. Es handelte sich um einen Linienbus, der die Strecke Luxemburg in Richtung Mersch abfuhr. Durch den Aufprall wurde ein Fahrgast mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die freiwillige Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug, indem das Dach aufgeschnitten wurde. Der Mann war zunächst nicht bei Bewusstsein, erlangte dieses jedoch wieder nach ärztlicher Untersuchung vor Ort.

Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Die Strecke muss noch von den Arbeitern der Straßenbauverwaltung gereinigt werden, da ausgelaufene Flüssigkeit aufgrund der niedrigen Temperaturen gefroren ist. Die Strecke zwischen Lorentzweiler und dem Kreisverkehr ist bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt.