Pierre Arpaillange ist tot, heißt es bei der französischen Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Der Politiker und Jurist starb am Mittwochabend in Cannet (Alpes-Maritimes).

Pierre Arpaillange war unter Staatspräsident François Mitterrand Justizminister (1988-1990). Bis 1993 war er Präsident des französischen Rechnungshofes.