Neuer Fall sexueller Belästigung - Grabscher gefasst

Wieder schlägt ein Grabscher zu. In Lintgen auf einem Fahrradweg greift am Montagmittag ein Mann einer Spaziergängerin zwischen die Beine. Die Frau flüchtet sich zu einem Haus. Dabei starrte der Mann seinem Opfer nach. Schnell leitet die Polizei eine Fahndung ein.

Auch Beamte in Zivil der Kriminalpolizei waren schnell zur Stelle. Am Bahnhof in Lintgen wurde der Mann identifiziert und gestellt. Die Frau konnte ihn eindeutig wiedererkennen, heißt es von der Polizei. Er soll bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein, heißt es weiter.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er verhaftet. Am Dienstagmorgen wurde er einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ob es einen Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Frau am Silvesterabend in Luxemburg-Kirchberg gibt, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

Am 31. Dezember hatte ein Mann in den Abendstunden ein junges Mädchen an einer Bushaltestelle auf Kirchberg angesprochen und versucht sie hinter eine Hecke zu zerren. Dabei griff er ihr unter den Rock. Der Teenager konnte sich losreißen und flüchten.