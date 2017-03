Polizei kracht gegen Ampel

Sie haben es eilig und wollen in der Nacht vom Donnerstag in Luxemburg-Stadt an der Kreuzung bvd Joseph 2/rue Emile Reuter einen anderen Verkehrsteilnehmer überholen. Dieser biegt jedoch genau in dem Moment nach links ab. Um ein Haar kommt es zu einem Crash mit dem Streifenwagen.

Der Fahrer des Polizeiwagens kann gerade noch reagieren und weicht dem Fahrzeug aus. Dabei gerät er jedoch ins Schleudern und rammt zuerst eine Verkehrsampel und dann einen Baum. Ein weiteres Auto, das in der Nähe des Baums abgestellt war, wird dadurch leicht beschädigt.

Der Fahrer des Streifenwagens erleidet leichte Verletzungen durch den Aufprall. Das Polizeiauto selbst wird schwer beschädigt.