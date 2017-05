Falscher Polizist in Düdelingen

Am Mittwochmorgen gegen 9.10 Uhr klingelte ein Mann an einer Wohnungstür in der rue de Hellange in Düdelingen. Als die Bewohnerin öffnete, gab der Mann, der französisch sprach, sich als Polizist aus und zeigte eine Visitenkarte. Er bat um Einlass, um der Bewohnerin einige Fragen zu stellen. Die Dame antwortete daraufhin, dass die großherzogliche Polizei luxemburgisch spreche, schloss die Tür und verständigte die Notrufzentrale . Der falsche Polizist trug schwarze Kleidung und eine schwarze Kappe.

Gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Düdelingen ein weiterer Vorfall. In der rue Schiller forderte ein Mann, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab, Einlass in eine Wohnung, um diverse Untersuchungen durchzuführen. Als der Mann versuchte, die ältere Dame zur Seite zu drücken, um in die Wohnung zu gelangen, wehrte sich die Dame und setzte den vermeintlichen Polizisten vor die Tür.

Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Mann handelte

Die großherzogliche Polizei leitete eine Fahndung ein, die bislang jedoch erfolglos verlief .