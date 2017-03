Enzo starb an einer akuten Magen-Darm-Infektion

Nun ist klar, weshalb der kleine Enzo am 8. Februar in Esch starb. Die Autopsie klärte, dass eine akute Magen-Darm-Infektion zum Tod des kleinen Jungen führte. Das sei am Donnerstag den Eltern vom Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit persönlich mitgeteilt worden, berichtetAllerdings blieben weitere Fragen ungeklärt. Die Eltern erklären gegenüber, sie würden sich fragen, wie es sein könne, dass heute jemand immer noch an einer Magen-Darm-Indektion sterben kann. Das Gesundheitsministerium untersucht derzeit den Fall. Die Familie behalte sich juristische Schritte vor.

Der vierjährige Junge bekam am Mittwoch, 8. Februar, in der Schule große Bauchschmerzen. Die Mutter brachte das Kind erst in die Notaufnahme des CHEM in Esch. Dort wurde festgestellt, dass der Junge eine Gastroenteritis (Magen-Darm-Entzündung) habe. Der untersuchende Arzt verschrieb dem Kind daraufhin Medikamente und die Familie konnte nach Hause gehen.

Doch am Donnerstag und Freitag verschwanden die schlimmen Bauchschmerzen nicht, weshalb die Familie den Jungen erneut in die Notaufnahme des CHEM brachte. Doch wieder wurden sie nach Hause geschickt. Als sich die Situation in der Nacht verschlimmerte, wurde Enzo in die Notaufnahme der "Kannerklinik" in Luxemburg gebracht, aber auch dort konnte trotz etlicher Untersuchungen, Behandlungen und Wiederbelebungsversuche keiner das Drama abwenden.

Enzo bekam Herzrasen. Sein Herzrythmus stieg auf bis zu 200 Schläge pro Minute. Am Samstagmorgen, 11. Februar, starb der erst viereinhalbjährige Junge.