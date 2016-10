OLAI wehrt sich

Es war als "Friede-Freude-Eierkuchen"-Veranstaltung geplant. Am Freitag wurden neun Projekte für Flüchtlinge vorgestellt, deren Sinn sicherlich unbestritten ist. Womit niemand gerechnet hatte, es gab auch Kritik. Und zwar öffentlich.

Dabei ging es vor allem um die Unterbringung der Asylbewerber im Foyer Bourscheid: Zu weit weg, zu abgeschieden, zu wenig Möglichkeiten für Aktivitäten. Nachdem die Presse das aufgegriffen hatte, sah sich das OLAI, erste Anlaufstelle für Flüchtlinge in Luxemburg und Betreiber der Unterbringungen, zu einer Richtigstellung veranlasst.

Das Personal des "Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration" (OLAI) und deren Partner arbeiteten unermüdlich dafür, einen Empfang und Lebensbedingungen für Flüchtlinge anzubieten, der einem Leben in Würde gerecht werde. Das ist der erste Satz.

Angesicht der Wartezeiten auf die Antworten bei den Asylanträgen und dem Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten seien Unzufriedenheiten und Ohnmachtsgefühle bei einigen Asylbewerbern eine Realität, heißt es in der Erklärung weiter. Trotzdem gebe es Regeln des Zusammenlebens, die für alle gelten.

Die Flüchtlinge werden in dem Schreiben auch aufgefordert, sich bei eventuellen Bedürfnissen an ihre zuständige "Assistante sociale" zu wenden. Ein Notfalldienst für dringende Angelegenheiten und Sorgen sei eingerichtet, um dies vertraulich mit den Zuständigen zu regeln.

Für anerkannte Asylbewerber (bénéficiaires de protection internationale), für die der OLAI nicht mehr zuständig sei, sei in großem Umfang der Service LISKO verstärkt worden, um die soziale Integration zu erleichtern. In diesem Zusammenhang verweist der OLAI darauf, dass die in der Presse geschilderten Anschuldigungen des Vereins Sportunity gegenüber OLAI nie geäußert wurden.

Jeder sei frei in seiner Meinung, heißt es zum Schluss der Erklärung. Aber: Die Ablehnung des Rechtsstaates, die Vernichtung von Material, der Vergleich mit "Foltercamps" und Anschuldigungen, schlecht behandelt zu werden, seien nicht akzeptabel. Der OLAI und seine Partner unternähmen alles, um die Asylbewerber so gut wie möglich zu empfangen.