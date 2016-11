Zahl der Asylbewerber steigt

In diesem Jahr fragten bislang 1.690 Flüchtlinge in Luxemburg um Asyl an. Das geht aus neuesten Zahlen des luxemburgischen Außenministeriums hervor.

Im Vorjahr wurden zum gleichen Zeitpunkt 1.595 Asylanträge registriert. Allerdings stiegen letztes Jahr die Anfragen am Jahresende erheblich, sodass 2015 insgesamt 2.447 Asylbewerber gezählt wurden.

Der Monat Oktober ist somit der in dem die meisten Anträge in diesem Jahr gestellt wurden. Der Monat mit der zweithöchsten Zahl war Januar mit 265 Anträgen. Die wenigsten, mit 103 an der Zahl, wurden im März gestellt.

Die meisten Asylbewerber (156) im Oktober kommen aus europäischen Staaten: aus Serbien 44, Albanien 42, Kosovo 36, Mazedonien 23, Bosnien-Herzegowina 8, Ukraine 2, und Türkei 1.

62 Antragsteller kamen aus Afrika, davon 20 aus Eritrea, 8 aus Marokko, sechs aus Tunesien. Aus Asien schließlich kamen 48 Antragsteller, davon 16 aus Syrien, 15 aus Georgien und 10 aus dem Iran. Aus Südamerika (Kuba, Mexiko und Peru) kamen drei Antragssteller.

Im Gesamtjahr 2016 kamen bisher 14,1 Prozent der Antragssteller aus Syrien, 11,4 Prozent aus dem Kosovo und 11,1 Prozent aus Albanien.

In der Gesamtzahl der diesjährigen Asylbewerber sind allerdings nicht jene 27 syrischen Flüchtlinge enthalten, die im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei im Großherzogtum angesiedelt wurden. Diese Menschen erhalten sofort den Status eines Asylanten.

407 abgelehnte Asylbewerber wurden in diesem Jahr bislang zurückgeführt, davon die meisten nach Kosovo (101), Albanien (67), Irak (57), Bosnien-Herzegowina (56), Montenegro (37) und Serbien (25). 348 dieser Rückführungen erfolgten nach Angaben des Ministeriums auf freiwilliger Basis, die restlichen 59 Rückführungen wurden erzwungen.