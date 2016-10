Weltstrafgericht soll ermitteln

Nach massiven Luftangriffen auf die syrische Stadt Aleppo hat Frankreich Ermittlungen des Weltstrafgerichts gefordert. "Wir werden Kontakt zur Generalanwältin des Internationalen Strafgerichtshofs suchen, um zu sehen, in welcher Form sie diese Ermittlungen aufnehmen kann", sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault am Montag dem Sender France Inter. Es gebe Kriegsverbrechen in Syrien, sagte Ayrault, "das ist offensichtlich". Nun sollten die Verantwortlichkeiten geklärt werden.

Neben der syrischen Armee hatte auch Russland Luftangriffe in Aleppo geflogen, nach russischer Darstellung gezielt nur auf Terrorgruppen. Für kommende Woche ist ein Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Paris geplant.

Allerdings bekundete Frankreichs Staatschef François Hollande wegen der russischen Rolle in Syrien Zweifel an dem Treffen: "Ich stelle mir noch die Frage", sagte er in einem Interview des Senders TMC. "Falls ich ihn empfange, werde ich ihm sagen, dass das nicht akzeptabel und gravierend für das Image Russlands ist." Nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow ist der Besuch in Vorbereitung.