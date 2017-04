Nichts geht mehr auf der A4

Noch mehr Geduld als sonst mussten die Autofahrer im Feierabendverkehr am Donnerstag Abend mitbringen. Auf der A4 Richtung Esch/Alzette ereignete sich zwischen der Auffahrt Leudelingen-Süd und der Autobahnabfahrt Steinbrücken ein Unfall, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren.

Die Überholspur wurde durch den Unfall komplett blockiert. Es kam zu einem massiven Rückstau, der bis zum Cessinger Kreuz zurückreichte.

Auch auf der A3 in Richtung Frankreich kam es am frühen Donnerstag Abend in Höher des Bettemburger Kreuzes zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Dadurch entstand ein Rückstau bis zum Tunnel Howald auf der A1.

Der Automobile Club du Luxembourg (ACL) weist die Fahrer darauf hin, dass sie eine Rettungsgasse bilden sollen, wenn sie im Stau stehen, damit die Rettungsfahrzeuge möglichst schnell zum Einsatzort gelangen können.