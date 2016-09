Mit Hilfe von Steuerdeals soll sich der französische Energiekonzern Engie (früher GDF Suez) ungerechtfertige Vorteile verschafft haben. Die EU-Kommission leitete eine Untersuchung ein. Jetzt hat die Vorstandsvorsitzende des Konzerns auf die Vorwürfe reagiert: "Die Vorwürfe richten sich gegen Luxemburg. Von ihnen wollen sie die Steuerbescheide. Engie hat damit nichts zu tun," so Isabelle Kocher am Donnerstag.

Ein Vorverfahren lief bereits. Am 19. September leitete die EU-Kommission eine tiefer gehende Untersuchung ein, ob Luxemburg mit seinen Steuerbescheiden für das Unternehmen 2008 gegen Beihilferegeln verstieß. Dabei handelt es sich um in Eigenkapital umwandelbare zinslose Darlehen für den Darlehensgeber.

Wir werden mehrere Steuervorbescheide, die Luxemburg GDF Suez erteilt hat, sehr sorgfältig untersuchen," heißt es von EU-Kommissarin Margrethe Vestager.

Das Finanzministerium in Luxemburg spricht in dem Fall von einem reinen prozeduralem Schritt. Es dementiert, dass es zu Vorteilen oder Sonderbehandlungen für das Unternehmen in Luxemburg kam.