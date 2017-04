Im Industriegebiet Rolach in Sandweiler stürzt am Montagnachmittag ein Handwerker fünf Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Warum der Mann stürzte, ist unklar. Laut Polizeibericht handelt es sich um einen 48-jährigen französischen Staatsangehörigen.