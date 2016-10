Ticket-Betrug im Schloss des Sonnenkönigs

Betrug im historischen Pracht-Schloss von Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV.: Ermittler verdächtigen fünf Saison-Beschäftigte im Alter von 26 bis 34 Jahren, am Palast von Versailles falsche Eintrittskarten an Touristen verkauft zu haben. Gegen drei Männer und zwei Frauen laufe inzwischen ein Ermittlungsverfahren, berichteten die Regionalzeitung "Le Parisien" und andere französische Medien am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft und die Schlossverwaltung waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der Schaden belaufe sich auf rund 250 000 Euro, zitierte die Zeitung eine nicht genauer bezeichnete Quelle. Das Rezept der Verdächtigen sei einfach gewesen. Einer der Beteiligten habe die Tickets an die Besucher verkauft, ein Komplize habe sie dann hereingelassen. Die barocke Palastanlage mit einem riesigen Park hatte im vergangenen Jahr über sieben Millionen Besucher. Versailles ist damit einer der größten Touristenmagneten im Land.