„Intransparent statt offen und eindeutig“

„Mär loossen eis kee Sand an d’Ae streeën“: Unter diesem Motto hat die Plattform „Stop TTIP“ – die 20 Organisationen vereint – ihre Position zum Freihandelsabkommen CETA („Comprehensive Economic and Trade Agreement“) bei einer Pressekonferenz unterstrichen. Anlass der Kritik sind die angekündigten Zusatzprotokolle sowie der Zeitdruck, unter dem die nationalen Parlamente stehen.

Befürworter des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens sehen in den Zusatzprotokollen, die strittige Punkte wie die Sozialstandards präzisieren und umstrittene Aspekte beseitigen sollen, eine ideale Problemlösung. Eine Ansicht, welche die Plattform „Stop TTIP“ überhaupt nicht teilen kann. Laut ihr sind die Zusatzprotokolle inakzeptabel, schon alleine weil deren Inhalt immer noch nicht veröffentlicht wurde und die Rechtsverbindlichkeit ungewiss ist. Blanche Weber, Präsidentin des „Mouvement écologique“, spricht daher im Namen der Plattform von einer „intransparenten Vorgehensweise“. Sie hätte sich gewünscht, dass „mit offenen Karten“ gespielt werden würde und „eindeutige Garantien auf dem Tisch liegen“ würden.

Auch der Zeitdruck, unter den die Parlamente gesetzt würden, sei „einer Demokratie unwürdig“. Laut „Stop TTIP“ werden die Regierungen die Zusatzprotokolle von CETA in einer knappen Woche erhalten. Erst am 17. Oktober sollen die Entwürfe der Zusatzprotokolle in der zuständigen Chamberkommission zur Diskussion gestellt werden, und bereits am 18. Oktober sollen die Zusatzprotokolle auf einer EU-Ministerratssitzung unterschrieben werden. Ein Zeitplan, der laut Blanche Weber „eine demokratische Auseinandersetzung mit den Zusatzprotokollen unmöglich macht“.

Die Plattform „Stop TTIP“ geht davon aus, dass der Zeitdruck „bewusst von den Verhandlungspartnern herbeigeführt wird“, um „jede politische Diskussion im Keim zu ersticken“. Jean Feyder, der „Action Solidarité Tiers Monde“ vertritt, spricht vor diesem Hintergrund sogar von „einem Angriff auf die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit“. Letztlich fordert die Plattform „Stop TTIP“, dass „die Regierung im Rahmen der anstehenden Sitzungen in aller Deutlichkeit gegen CETA eintritt“ und dieses Freihandelsabkommen letztlich nicht ratifiziert. Alles andere wäre „unverantwortlich“. „Stop TTIP“ hat ebenfalls nochmals dazu aufgerufen, am Samstag, den 8. Oktober an einem von ihr organisierten Protestmarsch teilzunehmen.