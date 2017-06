Nur keine Panik ...

Triebwerks- und Strukturprobleme, Einschränkungen im Einsatz, lockere Schrauben, falsche Maße; die Mängelliste für den Militärtransporter A400M ist lang. Alleine Deutschland hat in seiner ersten gelieferten Transportmaschine 161 Mängel festgestellt.

2011 bestellte Luxemburg zusammen mit Belgien acht A400M-Transportflieger. In Luxemburg stehen inzwischen mehrere eigene Piloten sowie Flugzeuglogistiker (Loadmaster) bereit. Die Kosten für den Bau, Wartung und Material belaufen sich alleine für Luxemburg bis 2019 auf insgesamt 168 Millionen Euro. Bislang hat die Regierung mehr als 70 Millionen Euro in das Projekt gesteckt.

Die Verzögerungen bei der Auslieferung sowie mögliche Kompensationszahlungen bereiten auch den Politikern in Luxemburg Kopfzerbrechen. Der ehemalige Verteidigungsminister und Abgeordnete Jean-Marie Halsdorf (CSV) wollte in dem Zusammenhang Antworten von der Regierung.

Wir verfügen über die selben Informationen wie Deutschland und andere Vertragspartner. Die erwähnten Schwierigkeiten sind uns bekannt, heißt es am Mittwoch in einer parlamentarischen Antwort aus dem Finanzministerium. An der Lieferfrist wird sich nichts ändern. Luxemburg wird seine erste Maschine gemeinsam mit Belgien im September 2019 erhalten.

Bei den technischen Mängeln wartet man allerdings noch ab. Es ei es noch zu früh um Schlussfolgerungen zu ziehen heißt es aus dem Finanzministerium.

Das propellergetriebene Flugzeug hat eine Gesamtlänge von 45 Meter und eine Spannweite von 42,40 Meter. Bei einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 780 Stundenkilometern kommt die Maschine bei 20 Tonnen Nutzlast auf eine Reichweite von maximal 6390 Kilometern. Der A400M kann über längere Strecken im Tiefflug und zum Absetzen von Lasten oder Fallschirmspringern eingesetzt werden.