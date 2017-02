Berlinale startet

Zur Eröffnungsgala am Donnerstagabend wurden zahlreiche Stars aus dem In- und Ausland erwartet. Im Zentrum der Berlinale steht der Wettbewerb um die Hauptpreise Goldener und Silberner Bär, um die in diesem Jahr 18 Filme konkurrieren. Eröffnet werden sollte die Berlinale am Donnerstagabend mit dem französischen Werk "Django" über das Leben des Gipsy-Gitarristen Django Reinhardt.

Im Rahmen des nach eigener Darstellung größten Publikumsfestivals der Welt werden binnen elf Tagen insgesamt fast 400 Filme aus 71 Ländern gezeigt. An der Spitze der diesjährigen Wettbewerbsjury sitzt der niederländische Regisseur Paul Verhoeven. Er hoffe auf unterschiedliche und kontroverse Filme, sagte Verhoeven vor Beginn des Festivals.

In Berlin werden auch wieder zahlreiche Weltstars erwartet. Aus Hollywood reisen unter anderem Penelope Cruz, Richard Gere, Ethan Hawke, Hugh Jackman, Sienna Miller, Stellan Skarsgard und Robert Pattinson an. Aus Frankreich werden etwa Catherine Deneuve und Cécile de France erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich am Donnerstag bereits mit Hollywood-Star Richard Gere im Kanzleramt zu einem Gespräch. Inhalt des Treffens sei die Lage in Tibet gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert über Twitter mit.

Kanzlerin #Merkel im Gespräch mit Richard Gere, Vorsitzender der International Campaign for Tibet, über die Lage in der Region. pic.twitter.com/J9lYT3Es2v — Steffen Seibert (@RegSprecher) 9. Februar 2017

Gere besuchte Merkel in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der International Campaign for Tibet. Konkrete Inhalte des Gesprächs wurden nicht bekannt.