Die Riesenrolltreppe ist da

Mehr als 96 Millionen Euro fließen in das Transportprojekt zwischen Pfaffenthal und Kirchberg. Eine Standseilbahn wird wird neben der Roten Brücke zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Stadt werden. In Spitzenzeiten sollen mehr als 7.000 Menschen pro Stunde vom Alzettetal aus auf das Plateau du Kirchberg transportiert werden.

Die Kabinen für die Standseilbahn wurden vergangene Woche installiert. Sie brauchen für die 200 Meter lange Strecke rund eine Minute Fahrzeit. Damit man die Bahn überaupt erreichen kann, muss man zunächst über eine Riesenrolltreppe vom Bahngleis aus im Pfaffenthal in das Betriebsgebäude des "Funiculaire".

Noch ist es eine nackte Stahlbeton-Konstruktion. Am Wochenende wurde die ersten Bauteile der neuen Rolltreppe angeliefert. Die rue Sain-Mathieu war gesperrt. In der Straße war kein Platz mehr. Über zig Meter wurde das schwere technische Material abgeladen, ausgepackt und weitertransportiert (Mehr in der Bildergallerie, siehe oben)