Post geht Zusammenarbeit mit Singapur ein

Post Luxembourg und Singapore Post Limited (SingPost) unterzeichneten heute einen Vertrag über die strategische Zusammenarbeit zwischen Asien und Europa, teilten beide Gellschaften in einer Pressemeldung mit. Es gehe um die Bereitstellung von umfassenden und lückenlosen eCommerce-Logistiklösungen.

In anderen Worten: Über die Luxemburger Post erhält SingPost ab Ende September 2016 Zugang zum europäischen Markt und Post Luxembourg erschließt mithilfe von SingPost den asiatischen Markt. Auf diese Weise werden die Kunden beider Unternehmen in den Genuss verbesserter und schnellerer eCommerce-Lieferungen zwischen beiden Kontinenten kommen, so die Mitteilung.

Mit der Zusammenarbeit stärkt die Luxemburger Post das Logistikgeschäft im Zuge einer Strategie, bei der durch Diversifizierung der Aktivitäten neue Kunden gewonnen und neue Leistungen entwickelt werden. SingPost erwartet von der Kooperation ein stärkeres Wachstum und die Optimierung seiner eCommerce-Logistikkompetenzen in Europa.

Die Kunden von POST Luxembourg und von SingPost werden von einer lückenlosen Nachverfolgung von eCommerce-Lieferungen profitieren. Außerdem sollen Lieferzeiten besser vorhersagbar werden. Insgesamt soll somit die Kundenzufriedenheit gesteigert werden.

Seit über 150 Jahren betreut Singapore Post (SingPost) als Postdienst Haushalte und Unternehmen in Singapur. Heute ist SingPost in weltweit 19 Märkten vertreten. SingPost ist seit 2003 am Hauptsegment der Börse in Singapur notiert.