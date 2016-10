"Lëtzebuerger Studien": 4 Kandidaten anstatt 12 bis 20

Im Zuge der Sprachen-Diskussion, die rundum die Petition Nr. 698 entbrannte, hatte es schon verwundert: "Kein Interesse an Luxemburger Studien" lautete deshalb der Titel am 26. September auf(► Link ). Nur 4 Kandidaten hatten sich für den Master-Studiengang "Master en langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien" im Wintersemester 2016/17 eingeschrieben. Der wurde daraufhin abgesagt, was den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser zu einer parlamentarischen Frage an den Hochschulminister bewegte. Diese wurde nun vom delegierten Hochschulminister Marc Hansen beantwortet.

Der DP-Politiker gibt an, dass die Uni kein vorgeschriebenes Minimum für ihre Studiengänge hat; je nach Kurs-Ablauf aber dennoch vom verantwortlichen Studiendirektor die Annulierung eines Studiengangs beantragt werden kann, wenn sich seiner Meinung nach nicht genügend Kandidaten melden. Wie eben nun für die Luxemburger Studien passiert, laut Universitätsangaben, auf die sich Hansen beruft, zum zweiten Mal nach 2013. Das Fach gibt es seit 2009. Zwei weitere Master-Studiengänge wurden bereits jeweils einmal ausgesetzt: "Master in engineering sciences, Option design and construction" im Wintersemester 2009/10, sowie "Master in social sciences and educational sciences" im Wintersemester 2015/16.

Wobei ausgesetzt bedeutet, dass zum darauffolgenden Wintersemester der Kurs wieder angeboten wird. Bisher habe es für den "Master en langues, cultures et médias – Lëtzebuerger Studien" stets 12 bis 20 Einschreibungen gegeben, so Marc Hansen weiter. In diesem Abschnitt seiner Antwort betont der Minister, dass keine spezielle Ursache für diese kleine Einschreibungszahl ausgemacht wurde und dass "dëse Studiegang traditionell ee limitéierte Public interesséiert".

Marc Hansen gibt auf Nachfrage weiter an, dass der Kurs wie alle anderen auch von der Uni beworben wird, d.h. über Zeitungsanzeigen, soziale Medien, Broschüren, Internet-Auftritt und Präsentationen bei "portes ouvertes". Der Minister verweist ebenfalls darauf, dass die Fortbildung "Lëtzebuerger Sprooch a Kultur" nach wie vor von der Universität angeboten wird, und dass der Master-Studiengang im Wintersemester 2017/18 wieder auf dem Programm stehe.