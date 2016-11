Glücklicherweise nur Leichtverletzte

In Bettemburg überschlug sich ein Auto und beschädigte dabei zwei in der Route de Mondorf abgestellte Wagen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt.

In Bereldingen kollidierte ein Bus mit einem Fahrzeug, in Merl kamen zwei Autos nicht aneinander vorbei: auch hier gab es jeweils einen Leichtverletzten. In einen Unfall in Petingen waren gleich drei Wagen verwickelt, hier kamen aber keine Personen zu Schaden.

Die Pressestelle des Notrufs 112 vermeldete zudem einen Kellerbrand in Sanem; auch hier blieb es beim Materialschaden.