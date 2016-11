Tragischer Unfall in Mosambik

Zahlreiche weitere Personen seien verletzt worden, berichtete der staatliche Sender Radio Mocambique in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unter Berufung auf Behörden in der westlichen Provinz Tete.

Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge ließ die Hitze den Laster in Flammen aufgehen, wie es in einer Erklärung der Regierung hieß. Die Menschen hätten versucht, sich Treibstoff von dem Tanklastwagen zu holen.

Mosambik gehört nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu den 15 ärmsten Ländern der Welt und steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Der Liter Treibstoff kostet derzeit in der ehemaligen portugiesischen Kolonie 0,65 US-Dollar pro Liter.

Zum Vergleich: In Algerien kostet Treibstoff nur 0,29 US-Dollar pro Liter. In Ägypten liegt er bei ungleich höherer Wirtschaftsleistung als in Mosambik bei 0,70 US-Dollar. Diese Preise gibt die Seite globalpetrolprices.com an. Sie stammen vom 14. November 2016.