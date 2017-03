Wer liefert an die Botschaften?

Der DP-Abgeordnete Gilles Baum sorgt sich um die Vermarktung der luxemburgischen Weine im Ausland. Der Luxemburger Ratsvorsitz im Jahr 2016 war eine gute Gelegenheit, die Weine der Luxemburger Mosel einem breiten ausländischen Publikum vorzustellen, erinnert Baum und erklärt weiter, dass die Botschaften im Ausland ständig für das Land und seine Produkte werben.

In einer parlamentarischen Frage an Landwirtschaftsminister Fernand Etgen und Außenminister Jean Asselborn wollte Baum nun wissen, wieso bei offiziellen Events in den Botschaften angeblich fast ausschließlich die nicht im Handel erhältlichen Weine des „Institut viti-vinicole“ serviert werden. Idem für die Geschenke an die Diplomaten. Wäre es nicht besser, ebenfalls Produkte von anderen Winzern anzubieten, fragt Baum. Das würde die Moselweine in ihrer Gesamtheit fördern.

In ihrer Antwort betonen beide Minister, dass die Menge der verteilten Weine von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist. 2014 waren es 6.228 Flaschen, 2015 wurden 6.396 Flaschen gezählt und im letzten Jahr 4.656. Die Entscheidung über die Anzahl der Flaschen oder darüber, von welchem Hersteller sie stammen, liege bei den Botschaften. Dass aber fast nur Flaschen des „Institut viti-vinicole“ kredenzt würden, sei falsch. Die Botschaften und Konsulate würden auch Weine, Sekt und Branntwein bei anderen Winzern bestellen. So seien zwischen 2014 und 2016 17.280 Flaschen beim „Institut viti-vinicole“ und 17.462 bei anderen Kellereien bestellt worden. Und auch bei offiziellen Besuchen hier in Luxemburg würden sämtliche Produkte der Luxemburger Mosel serviert. Schließlich mache das Außenministerium bei Auslandsreisen immer Werbung für alle nationalen Produkte.