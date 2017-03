Der Himmel weinte, die Leute lachten

In diesem Jahr nahmen 56 Gruppen, aufgeteilt auf 26 Wagen, 21 Fußgruppen, fünf Musikgesellschaften sowie drei Reserven am Umzug teil. Der Startschuss fiel am Sonntagmittag um 15.00 Uhr an der Kreuzung rue des Fleurs in Schifflingen. Die Kosten für die diesjährige Kavalkade belaufen sich zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Die Ausgaben werden aber größtenteils durch den Verkauf von Eintrittskarten abgesichert.

In diesem Jahr wurden 1,2 Tonnen Süßigkeiten, 30.000 Popcorn-Tüten, zwölf Fässer Bofferding-Bier, Bernard-Massard-Crémant sowie zahlreiche Gadgets verteilt.

Auch wenn das Wetter eher grau und nass war, so fanden doch viele, meist mit Regenschirmen und Regenjacken ausgestattete Besucher den Weg nach Schifflingen, um am dortigen Abschluss der Karnevalssaison teilzunehmen. Die Atmosphäre war auf jeden Fall ausgelassen.

Die Kavalkade bildete den Abschluss eines arbeitsreichen Jahres des Veranstalters AAFC Folklorama. Nach dem Umzug wärmten sich die Narren in den umliegenden Cafés oder bei der Bühne auf, wo verschiedene Künstler, unter anderem die „Konfetti Kanounen“ Steve Codello und Guy Lepage oder Melanie M!ller, bekannt aus dem deutschen Fernsehen (unter anderem Dschungelcamp) weiter für gute Laune sorgten.