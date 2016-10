Lieferwagen im Visier

Montagabend dringen Unbekannte in Livingen in der rue Geespelt auf ein Firmengelände. Sie brechen eine Lagerhalle auf und stehlen einen weißen Peugeot Boxer mit dem amtlichen Kennzeichen DP7210. Von dem Fahrzeug fehlt jede Spur.

In Esch/Alzette wird am boulevard Kennedy ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Unbekannte stehlen mehrere Arbeitsmaschinen aus dem Wagen.

Bereits am Wochenende ( ► Link ) wurde ein Lieferwagen auf einem Firmengelände in Wintringen an der Mosel gestohlen. Ob es einen Zusammenhang mit den anderen Fällen gib, ist unklar.