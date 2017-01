Ex-US-Präsident George H.W. Bush in Klinik

Der 92-Jährige sei stabil und es gehe ihm gut, berichteten der Sender KHOU und die Zeitung "Houston Chronicle" in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Bushs Stabschefin, Jean Becker. Er könne voraussichtlich in wenigen Tagen das Krankenhaus in der texanischen Metropole Houston wieder verlassen, sagte Becker demnach. Es war zunächst unklar, weshalb der Ex-Präsident sich behandeln lassen muss. Die Ärzte hätten "ein paar Theorien zu Bushs Zustand", schrieb das Blatt.

Der Vater des späteren Präsidenten George W. Bush war von 1981 bis 1989 Vizepräsident unter Ronald Reagan und anschließend vier Jahre lang Regierungschef in Washington. Vor rund eineinhalb Jahren brach er sich bei einem Sturz in seinem Ferienhaus einen Halswirbel.