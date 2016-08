Nicht nur für Kinder ...

Zum elften Mal lösten die „Playmo-Frënn Lëtzebuerg“ diese Aufgabenstellung mit den „LuxPlaymoDays“, einer Tausch- und Sammelbörse für das beliebte Playmobil. Während in allen Ecken der Sporthalle Einzelteile oder gesamte Sets des Playmobil-Spielzeugs getauscht und verkauft wurden, sorgten die liebevoll gestalteten Dioramen mit unterschiedlichen Themengebieten immer wieder für staunende Augen bei Groß und Klein.

Schnell stellte sich beim Besuch der „PlaymoDays“ heraus, dass das Spiel mit den Playmobil-Figuren weit mehr ist, als ein handelsfertiges Set aufzubauen. Die Aussteller aus dem In- und Ausland, eingefleischte Playmobil-Fans, sorgen jedes Jahr für neue Überraschungen.

Realitätsnah war etwa das Diorama „100 Jahre Tour de France“ mit quasi Tausenden Radfans an den Straßenrändern, den Radfahrern im Peloton und dem „Maillot jaune“ an der Spitze. Zwischen den Radfahrern die Motorräder mit Kamera- und Sicherheitsteams, Rennleitung, Polizei und Pannenfahrzeuge – wie in der Realität.

Doch nicht nur aus der Ferne war das Tour-de-France-Diorama sehr realitätsnah, auch im Detail. Auf den Trikots der Fahrer befanden sich die Namen, das Begleitpersonal trug die Dienstausweise und auch die Werbeschilder fehlten nicht. In anderen Dioramen ging es wiederum um Fantasiewelten, sei es Weltraum-Science-Fiction oder etwa eine imaginäre Disneyparade. Playmobil erlaubt auch Reisen in längst vergangene Zeiten mit Burgen und Schlössern oder in kleine Städte.

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, ebenso wenig dem Einfallsreichtum beim Basteln. Unter dem Motto „Was nicht passt, wird passend gemacht“ greifen die Miniaturhäuslebauer oftmals zu Säge und Kleber, um ihre Ideen umzusetzen. Wenn aber bestimmte Playmobil-Teile fehlen oder überhaupt nicht existieren, dann kann man neue Teile schaffen. Die bewies ein Aussteller namens „Playmoebius“ aus Spanien.

Er fertigt Miniaturteile auf Bestellung an. Als Grundlage für die Einzel- und Serienanfertigung nutzt er computergesteuerte 3D-Technologie zur Anfertigung einer Gießform. Die Produktion der Teile selbst erfolgt mit Hilfe von Resinen und Kunstharzen.

Die „PlaymoDays“ waren nicht nur eine Gelegenheit, in detailreiche Miniaturwelten aus der Fantasie oder Realität einzutauchen. Viele Fans, ob Erwachsene oder Kinder, begaben sich an über 120 Tischen auf die Einzelteilsuche. Die Aussteller boten unzählige Einzelteile und Figuren an, aber auch gut erhaltene Gebrauchtpackungen konnten zu günstigen Preisen erworben werden. Die Besucher gingen mit neuen Teilen nach Hause und können nun in den kommenden Wochen ihrem Hobby nachgehen und ihre Playmobil-Welten weiter ausbauen.