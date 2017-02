"Et as Fuesent"

So wie es sich für das Fastnachts-Wochenende selbst natürlich gehört. Aber in Luxemburg ist bekanntlich mit Aschermittwoch noch lange nicht Schluss, das närrische Treiben findet in diesem Jahr am Wochenende des 26. März mit drei Kavalkaden seinen Abschluss.

18.2.: Bieles am Jumm 24.2.: Piccobello , Hesperingen24.2-26.2.: Megafuesend , Differdingen25.2.: Musel am Dusel , Schwebsingen26.2.: Kavalkade in Diekirch 26.2.: Foasicht oam Moart , Fastnacht-Revival in Echternach5.3.: Kavalkade in Schifflingen 11.3.: Frou Frou , Grevenmacher12.3.: Kannerkavalkad Käl 17.3.: Uni goes Carnival , Esch/Alzette18.3.: Gelli Niederkorn19.3.: Escher Kavalkade 25.3.: Nuetscavalcade in Wasserbillig26.3.: Kavalkade in Petingen 26.3.: Kavalkade in Remich